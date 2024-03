Videó: szomszédos országban csapódott be az ukrán drón, darabokra robbantotta az orosz repülőgépet

Vasárnap mi is beszámoltunk a dróncsapásról, amelyről Kijev állítja, nem ők követték el, hanem orosz provokáció történt. A becsapódás következtében megsemmisült a Dnyeszter melléki fegyveres erők egyik – láthatóan - működésképtelen Mi-8MT típusú helikoptere a kifutópályán.

Security Services in the Moldovan Breakaway-Region of Transnistria are reporting that a One-Way Suicide Drone today Struck a Mil Mi-8 Utility Helicopter, which appears to have been Inoperable, with the Transnistria Air Force at a Small Airfield near the Capital of Tiraspol pic.twitter.com/wMtgBqMHHD