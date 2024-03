Igazán ritka fegyverre akarták rátenni a kezüket az oroszok, Ukrajna az utolsó pillanatban lépett közbe

Még január végén érte dróntalálat Terni közelében az ukrán Stridsvagn 122 páncélost, amely lánctalpát veszítve mozgásképtelenné vált. Az ukrán kezelők hátrahagyták a svédek által adományozott harckocsit, később a frontvonal változását követően a terület orosz kézre került.

Moszkva harcosai pedig úgy döntöttek, elvontatják a sérült páncélost, amely megmozdításához két műszaki mentőjárművet is bevetettek.

És bár a frontvonal távolabb húzódik a felvételen szereplő mezőtől, ahhoz még elég közel van, hogy az ukrán drónoperátorok kiszúrják az orosz akciót – és drónok, illetve tüzérségi tűz segítségével megakadályozzák azt.

Russians trying to evacuate a previously damaged and captured Ukrainian Leopard 2A4, but in the process, they come under Ukrainian fire. They abort the evacuation and lose an armored vehicle themself. Kreminna direction near Terny. pic.twitter.com/IbFH8oGO0Q