Szép csendben elismerte Vlagyimir Putyin: oroszok ezrei fogtak fegyvert a kormánya ellen

Először a háború folyamán nyilvánosan beszélt Vlagyimir Putyin azokról az „orosz partizánokról,” akik Ukrajna oldalán harcolnak – szúrta ki az Institute for Study of War (ISW), egy amerikai agytröszt. Ezzel lényegében elismerte az orosz elnök, hogy orosz állampolgárok ezrei fogtak fegyvert kormánya ellen.

Még 2022 áprilisában írtuk meg először, hogy orosz állampolgárok egy kis csoportja Ukrajna oldalán állt be a háborúba és létrehozták az úgynevezett Szabad Oroszország Légiót / Oroszország Szabadsága Légiót. Ezt a hírt akkor Oroszország és az oroszbarát közösség nagyon erős szarkazmussal fogadta, azóta viszont ez a szervezet és még két másik frissen alakult harcoló alakulat több támadást is végrehajtott Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen.

A légió és más Putyin-ellenes fegyveres csoportok aktivitása ellenére az orosz média és politikai vezetés eddig nem ismerte el, hogy orosz állampolgárok harcolnak Ukrajna oldalán, mindig azt írták, hogy a betöréseket az ukrán reguláris erők hajtják végre.

A narratívát személyesen változtatta meg Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki győzelme után arról beszélt:

2500 orosz állampolgár harcol Ukrajna oldalán, az „árulók” közül pedig 800-an már meghaltak.

Az ISW azt is kiszúrta, hogy az orosz védelmi minisztérium napi jelentéseibe beemelt egy „Belgorod szekciót” is, lényegében elismerve az orosz nyilvánosság és nemzetközi közösség előtt is, hogy már Oroszország nemzetközi területein belül zajlik a „különleges művelet.”

