Alaposan felturbózták az oroszok az egyik legjobb fegyverüket: a front mögött pihenő L-39-es került célkeresztbe

Az oroszok a támadásról publikált hőkamerás felvétel alapján egy L-39-es kiképzőrepülőgépet vettek célba, amely egy hangár belsejében tartózkodott. Az nem látszik, hogy milyen kár keletkezett a sugárhajtású repülőgépben, lehet, csak a hangár sérült meg.

(A videó kommentárjában tévesen szerepel Szu-25, a gép sziluettjén világosan látszik, hogy egy L-39-es.)

Russians targeted a Ukrainian SU-25 which was in a kind of hangar, with a ZALA Lancet.I havent got a single clue if the Lancet penetrated the tent or not.IMO what we see burning is the Ceiling of the tent and not the actual SU-25 what do you think? @Rebel44CZ