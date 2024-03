Az oroszok legfontosabb szövetségesénél tapogatózik a békéért Kijev – Mit szól ehhez Moszkva?

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint Kínának nagy lehetőségei vannak az ukrajnai háború befejezésének elősegítésére. Kijev arra számít, hogy a jövőben szorosabb együttműködést tudnak kiépíteni Pekinggel – számolt be a South China Morning Post.

Több mint két éve tart a háború Ukrajnában, ám eddig kevesebb nem történt lényegi előrelépés a felek között a konfliktus rendezése érdekében. Sokak szerint a megoldás Kína lehet, mivel a keleti nagyhatalom az agresszorként fellépő Oroszország egyik legfontosabb partnere, ezért Peking képes lehet hatást gyakorolni Moszkvára. A keleti nagyhatalom nyitottnak is mutatkozik egy béketárgyalás összehozására, ezzel kapcsolatban nagy reményeket táplál a kelet-európai ország.

Az Ukrajna és Kína közötti kétoldalú kapcsolatokban soha nem volt nagyobb probléma, tehát a bizalom megvan

– mondta el Kuleba.

Március elején látogatott az ukrán fővárosba Li Hui, Peking eurázsiai ügyekért felelős különmegbízottja, ahol a háború politikai rendezésére szólította fel az érintetteket. Korábban Münchenben találkozott egy konferencián Kuleba és Van Ji kínai külügyminiszter, ahol a párbeszéd fenntartásáról értekeztek egymással. A keleti nagyhatalom tárcavezetője az elmúlt hónapokban egyre határozottabb kijelentésekkel jelzi, hogy Peking ténylegesen hajlandó lépéseket tenni a béke érdekében.

Ha a béketárgyalásokat nem sikerül megnyitni, a félreértések felhalmozódnak és megsokszorozódnak, ami még nagyobb válságot okoz

– mondta korábban az újságíróknak Ji. A kijelentésének súlyt adva nem zárja ki, hogy Kína is csatlakozzon a tervezett svájci békecsúcs résztvevőihez, sőt, Oroszország meghívásán fognak dolgozni a jövőben. Peking korábban semleges pozíció vett fel, nem ítélte el Moszkvát az ukrajnai invázió miatt.

A várható tervekkel kapcsolatban Kína egyeztetett Oroszországgal is, Mihail Galuzin orosz külügyminiszter-helyettes egyetértett Van Jivel, hogy be kell vonni az oroszokat is a tárgyalásokba.

