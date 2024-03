Megy a bírósági pingpong: újabb fordulatot vett a texasi határvédelmi szigorítás ügye

Tegnap az Egyesült Államok szövetségi Legfelsőbb Bírósága a republikánusok legnagyobb örömére engedélyezte a Texasban elfogadott határvédelmi szigorításról szóló törvény életbe lépését addig, amíg egy alacsonyabb szintű bíróság nem mérlegeli annak alkotmányosságát. Késő este azonban meg is érkezett a fordulat: a New Orleans-i székhelyű 5. kerületi fellebbviteli bíróság felfüggesztette a törvény végrehajtását. A jogszabályról ma lesz meghallgatás a testület előtt, amelyet követően akár ismét érvényre juttathatják a Biden-adminisztráció által ellenzett javaslatot.

Texasban decemberben írta alá Greg Abbott kormányzó az állami hatáskörben hozott határvédelmi szigorítási jogszabálycsomagot, melynek keretében a rendőrség jogosulttá válik arra, hogy letartóztasson minden illegális határátlépéssel gyanúsított személyt, kivéve azokat, akik iskolákban, egészségügyi intézményekben vagy imahelyeken tartózkodnak. A törvény értelmében az illegális határátlépés okán kiszabott büntetések szabálysértéstől kezdve egészen a bűncselekményig terjedhetnek, 2000 dollár összegű pénzbüntetést vagy akár börtönbüntetést is maguk után vonva.

A jogszabálynak eredeti tervek szerint március 5-én kellett volna életbe lépnie. Eszerint azok számára, akik többszöri próbálkozásra illegálisan lépnek be Texasba, akár 20 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható. A bírósági eljárás során a bevándorlókat emellett arra is kötelezhetik, hogy térjenek vissza Mexikóba. Ezzel összefüggésben egy tegnap kiadott mexikói kormányzati közlemény elfogadhatatlannak nevezte, hogy az amerikai államban a bevándorlók bűnözővé minősítésével igyekeznek megállítani a migrációs folyamatokat. Hozzátették, hogy "semmilyen körülmények között" nem fogadnak be Texas állami hatóságai által kitoloncoltakat, még akkor sem, ha mexikóiakról van szó.

Tegnap a republikánusok bőszen ünnepelték a Legfelsőbb Bíróság döntését, miszerint egyelőre nem semmisítik meg alkotmányjogi okokból a törvényt, és megvárják az alsóbb szintű 5. kerületi fellebbviteli grémium ítéletét. Viszont a legfőbb bírói testület három liberális tagja ellenezte ezt a határozatot, különvéleményükben kiemelve, hogy

a texasi törvény felborítja az állami és szövetségi hatalmi egyensúlyt és káoszhoz vezethet, ugyanis a bevándorlás szabályozása szövetségi hatáskör.

Greg Abbott, Texas kormányzója tegnap pozitív fejleménynek nevezte a legfelsőbb bírósági döntést, de elismerte, hogy az alsóbb szintű fellebbezési bíróságon folytatódik az általa aláírt jogszabály hatályáról szóló eljárás.

És a New Orleans-i székhelyű 5. kerületi szövetségi fellebbviteli bíróság meg is hozta határozatát aznap késő este:

mégpedig átmenetileg felfüggesztették annak érvénybe lépését addig, amíg meg nem hallgatják szerdán a felek szóbeli érvelését.

Végleges döntést pedig jövő hónapban fognak hozni az alkotmányjogi kérdésben, amely nemcsak felfüggesztheti, hanem ténylegesen meg is semmisítheti a határvédelmi törvényt. Ez a határozat azonban a Legfelsőbb Bíróság előtt ismét fellebbezhető lesz.

A Fehér Ház tegnap megismételte álláspontját, miszerint a jogszabályt alkotmányellenesnek tartja. Karine Jean-Pierre szóvivő elmondta:

a törvény csak egy másik példa arra, hogy a republikánusok a határkérdést politikai célokra használják, miközben akadályozzák a valós megoldást.

A texasi törvény körüli vita újabb fejleményt jelent a republikánus vezetésű állam és a demokrata szövetségi kormányzat között zajló határvédelemről szóló pártpolitikai csatározásban, amiről alábbi cikkeinkben írtunk bővebben:

(Reuters)

Címlapkép: Közép-amerikai bevándorlók közelednek az amerikai-mexikói határkerítéshez, miután Mexikóból érkezve átkeltek a Rio Grandén a texasi El Pasóban 2019. február 1-jén. Címlapkép forrása: Getty Images