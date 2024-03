Lecsapott a rettegett orosz Lancet: gigantikus robbanással semmisült meg egy BM-21-es

Az elmúlt napokban nagyon fokozódott az orosz Lancet-drónok tevékenysége Ukrajnában: nagyon valószínű, hogy az orosz haderő tagjai nemrég egy nagyobb fegyverszállítmányt kaptak a ZALA Aerótól. A gépek ráadásul megnövekedett lőtávolsággal működnek, nemrég a mikolaivi repteret is találat érte, a fronttól majdnem 100 kilométerre.

Ma több videó is megjelent a Lancetek munkájáról: nemrég egy betöltött BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőt találtak el, amely gigantikus robbanással semmisült meg. A helyzetet fokozta, hogy a rakétaindítóból rá is esett néhány rakéta a szomszédos településre.

Damn that Ukrainian Grad was definitely fully loaded with missiles pic.twitter.com/7u1VOFjjTc