Térkép: ezek a városok lehetnek egy orosz nukleáris csapás elsődleges célpontjai

Az amerikai lap abból indul ki, hogy atomháború esetén az orosz erők elsősorban a döntéshozói központokat, kommunikációs központokat és a katonai bázisokat támadnák Amerika területén belül, természetesen elsődleges célpont lenne az Egyesült Államok saját nukleáris csapásmérő képessége is.

A Newsweek egy interaktív térképet is közölt a lehetséges célpontokról, ez weboldalukon elérhető. Kékkel a nagyobb civil döntéshozói központokat, narancssárgával a nagyobb katonai támaszpontokat, sárgával a kommunikációs központokat jelölték.

NEWSWEEK SAYS THESE ARE MOST LIKELY RUSSIAN TARGETS IN NUCLEAR EXCHANGE pic.twitter.com/8IHs8xlkLR