Nemrég szabadultak a börtönből, most egy hatalmas olaj- és gázkincsen ülő országot kaparinthatnak meg

Furcsa választás készül Afrika egyik legstabilabbnak és ledemokratikusabbnak tartott országában, Szenegálban: a legesélyesebbnek tartott elnökjelölt alig néhány nappal a voksolás előtt hagyta el a börtönt, miközben tizenkilencen is sorban állnak, hogy átvegyék a posztot a nehezen leköszönő eddigi államfőtől. Az új elnöknek rengeteg problémával kell majd szembenéznie, de ő lehet az is, akinek regnálása alatt megkezdődhet végre az országban talált hatalmas kőolaj- és földgázlelőhelyek kiaknázása.

Afrika egyik legdemokratikusabb és legstabilabb országában hívják az urnákhoz a választókat vasárnap. Szenegál természetesen afrikai viszonyok között számít szabadnak és demokratikusnak: a valószínűleg legesélyesebb jelöltet rágalmazás miatt elítélték, így nem indulhat el a választáson, ezért egy másik jelölt áll ringbe helyette, ráadásul mindketten csupán néhány napja szabadultak a börtönből. Az ország regnáló elnöke nem indulhat újra, de februárban megpróbálkozott azzal, hogy decemberig elnyújtsa hatalmát, ami halálos áldozatokkal is járó tüntetésekhez vezetett az országban. Végül az eredetileg február 25-ére kiírt elnökválasztást egy hónappal később, március 24-én tartják meg.

Szenegál annak a Száhel-övezetnek a nyugati végén található, amely jelenleg Afrika és a világ egyik legproblémásabb gócpontja, az utóbbi három évben számos államában tört ki (általában franciaellenes és oroszpárti) puccs, az övezet keleti végén, Szudánban pedig jelenleg is véres polgárháború zajlik. Ehhez képest Szenegál valóban a jogállam és a demokrácia fellegvárának tűnik, habár a szegénység és a munkanélküliség ezt az országot is jelentősen sújtja, és rengetegen kísérelnek meg Európába jutni a jobb élet reményében. A legújabb migránsútvonal a Szenegáltól nem olyan messze, északra fekvő, az Afrika partjainak közelében található, de Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre vezet, ahol 2022-ről 2023-ra több mint megkétszereződött a beérkező migránsok száma.

Szenegált 12 éve vezeti elnökként Macky Sall, de idén már nem indulhat újra az államfői székért – most először fordul elő az országban, hogy a hivatalban lévő elnök nem méretheti meg magát. Sall igyekezett minél kevesebb mozgásteret hagyni a hatalmával nem szimpatizálóknak: ellenzéki politikusokat záratott börtönbe, szigorította a gyülekezési jogot, tüntetéseket tiltatott be, korlátozta a független médiát, pártjába csatornázott át állami pénzeket. Ennek ellenére a hatalompárt, a Szövetség a Köztársaságért megosztott, a párt mostani jelöltje, Amadou Ba pedig népszerűtlen. Bár Szenegálban hivatalos közvélemény-kutatások nem készülnek, egy belső kormányzati felmérés szerint a hat éve Sallra szavazóknak most csak mintegy 60 százaléka fogja a párt jelöltjére adni a voksát.

Macky Sall leköszönő szenegáli elnök 2022-ben. Forrás: IAEA Imagebank / Wikimedia Commons

Hivatalos felmérések hiányában nem lehet tudni, hogy a 19(!) elnökjelölt közül ki hogyan áll, de egy jelölt mindenképpen kiemelkedni látszik, Bassirou Diomaye Faye, akit március 14-én engedtek ki a börtönből harcostársával, Ousmane Sonkóval együtt. Kettejük közül Sonko a jóval ismertebb, 2019-ben harmadikként végzett az elnökválasztáson, és különösen a fiatalok körében népszerű. Csakhogy őt rágalmazás miatt ítélték el tavaly, ezért nem indulhat az elnöki székért. Faye-t tavaly áprilisban többek között lázadás szításával vádolták meg, és börtönbe zárták, annak ellenére, hogy tárgyalása még nem volt. A választáson azonban indulhat, mert jogerős ítélet még nincs ellene. A jelöltnek alig néhány napja jut arra, hogy személyesen kampányoljon:

a nagy feladat most az, hogy Sonko hívei számára egyértelművé tegyék, hogy Faye-re kell szavazni.

BASSIROU DIOMAYE FAYE à Ziguinchor : « Il peut pas avoir de PRO SONKO vs PRO DIOMAYE parce que Diomaye même est un Pro-SONKO » Yerim seck, c'est bon ? pic.twitter.com/qigBB1eLbN — Ibrahima (Latyr) March 16, 2024

A következő elnöknek számos problémával kell szembenéznie. A lakosság mintegy 60 százaléka 18 év alatti, körükben pedig elég jelentős a munkanélküliség, ezért sokan a kivándorlás mellett döntenek. Világbanki adatok szerint a lakosság mintegy egyharmada, 17 millió fő él szegénységben, az infláció pedig továbbra is magas, különösen az élelmiszerek drágulnak.

Azonban van az országnak egy aranytojást tojó tyúkja is, igaz, egyelőre tojást még nem tojt:

a tengeren hatalmas kőolaj- és földgázlelőhelyeket találtak, amelyekből napi 100 ezer hordó olaj és évi 2,5 millió tonna LNG kivitelét várják

– ezeket a számokat már tartalmazzák az országgal kapcsolatos hosszútávú gazdasági előrejelzések is. A szénhidrogénkincs kitermelését már régóta tervezik, de ennek elindítását folyamatosan halasztják, így a hatalmas készletekből való meggazdagodás egyelőre csak ígéret. A mostani tervek szerint az év végén indulhat meg a kitermelés. Faye és Sonko azonban megígérték: ha hatalomra kerülnek, újratárgyalják az olaj- és gázkitermeléssel kapcsolatos szerződéseket.

Címlapkép: Ousmane Sonko ellenzéki vezető és Bassirou Diomaye Faye ellenzéki elnökjelölt hívei Szenegálban. Forrás: Annika Hammerschlag/Bloomberg via Getty Images