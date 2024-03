Súlyos számokat közölt Kijev: lényegében széttépték az ukrán légvédelmet az éjjel

Az éjszakai légitámadással kapcsolatosan közölte a számait az ukrán légierő. Mint írják, Ukrajna légterébe mintegy 151 légi jármű hatolt be, ebből 92-t sikeresen megsemmisítettek.

Rosszabb eredményt fest, ha megnézzük a típus szerinti bontásokat. Ez egyrészt rámutat arra, hogy Oroszország a szokásosnál nagyobb mennyiségben vetette be ballisztikus rakétáit és robotrepülőgépeit, másrészt pedig az ukrán légvédelem (hiába erősítik nyugati rendszerek) lényegében tehetetlen volt ellenük.

A megsemmisített 92 célpont így tevődött össze:

The Ukrainian Air Force says Russia launched 151 UAVs and missiles this morning including:-63 Shahed-12 Iskander-M -40 Kh-101 / Kh-555-5 Kh-22-7 Kinzhal-2 Kh-59-22 S-300 / S-400None of the Iskander-M, Kinzhal, S-300/S-400, or Kh-22 were intercepted https://t.co/uh7f5i5Ke3