Megérkeztek az első felvételek: így néznek ki az Ukrajna által megtámadott orosz hadihajók

Az első műholdfelvételek alapján úgy tűnik, hogy nem sikerült eltalálni a hajókat, vagy ha igen, csak nagyon minimális károkat okoztak bennük az ukrán Storm Shadow / SCALP-EG robotrepülőgépek.

Az egyik szárazdokkon égésnyomok látszanak, úgy tűnik – legalábbis az első műholdfelvétel alapján – hogy a robotrepülőgép néhány méterrel, de elvétette a kijelölt célpontot. A másik hajót ugyan vontatják a szárazdokkba, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármilyen kárt szenvedett volna.

Mindkét hajó továbbra is intaktnak és bevethetőnek tűnik.



Today's imagery of Sevastopol: This dock has what appears to be a scorch mark (or similar) on it that doesn't blatantly appear in past images. It isn't clear how badly the amphib next to it was damaged if at all. There doesn't appear to be a major response underway. 1/X pic.twitter.com/pIz1TrHgLP