Egyetlen orosz támadással veszett el a legnagyobb ukrán magán energiavállalat kapacitásának fele

Az Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalatát, a DTEK-et ért orosz támadások következtében a cég termelőkapacitásának felét elvesztették – számolt be a Kyiv Independent

Ukrajna legnagyobb magán energetikai vállalata, a DTEK, bejelentette, hogy termelőkapacitásának felét elvesztette egy orosz támadás következtében.

Ez az esemény március 22-én történt, amikor az ország energiarendszerét célzó tömeges támadást hajtottak végre. A támadás súlyosságáról Szerhij Kovalenko, a Jaszno cég vezérigazgatója számolt be március 24-én egy országos televíziós adásban. Kovalenko elmondása szerint a hálózat helyreállítása hónapokig tarthat, és jelenleg még nem áll rendelkezésre minden információ a károk mértékéről és a helyreállítás költségeiről.

A Dnyipro vízerőmű, Ukrajna legnagyobb vízerőműve is komoly károkat szenvedett a támadás során. Nyolc orosz rakéta találata érte ezt az infrastruktúrát, ami jelentős veszteséget okozott az energetikai rendszerben. A Dnyipro Vízerőmű-2 (HPS-2), amely a zaporizzsjai Dnyipro Vízerőmű egyik állomása, kritikus állapotba került. Bár a gát is megsérült, a hatóságok már a támadás napján közölték, hogy nincs közvetlen veszélye annak összeomlásának.

Kovalenko kiemelte, hogy az orosz támadás különösen pusztító volt, mivel nemcsak az ukrán energiarendszer termelési kapacitásait célozta meg, hanem az elosztó rendszert is érintette.

Több hőerőművet és egy hidrogéntermelő létesítményt is találat ért ekkor. A csapások az Ukrenergo hálózati csomópontjait és transzformátorait is megrongálták. Ezzel nem fejeződött be a kritikus infrastruktúra ellen végrehajtott akciók sora: Odessza városa egy támadást követően áram nélkül maradt néhány részen március 25-én éjszaka. A DTEK szerint ezek a támadások egy nagyfeszültségű erőművet rongáltak meg, ami vészleállásokhoz vezetett a városban és annak körzetében.

