Interjúban borult ki az ukrán külügyminiszter: káromkodva követel a NATO-tól rakétákat

Adjátok ide nekünk a rohadt Patriotokat! Ha lenne elég légvédelmünk, főleg Patriotok, meg tudnánk védeni nemcsak a lakosságunkat, hanem a gazdaságunkat is a megsemmisüléstől!”

– mondta Kuleba a lapnak.

A Patriot egy amerikai gyártmányú légvédelmi rakétakomplexum, repülőgépek és nagy hatótávolságú rakéták elfogására egyaránt alkalmas.

Kuleba arról is beszélt, hogy az orosz légierő szárnyasbombái is egyre nagyobb problémákat okoznak az ukrán védőknek, szerinte ez a fő indoka annak, hogy az ukrán haderő most területeket veszít.

Ezt a fegyvert nem lehet megzavarni. Egyszerűen csak a fejedre esik és mindent lerombol. Ezért veszítjük a területeket és egyedül úgy lehet ezt meggátolni, hogy lelőjük a repülőgépeket, melyekkel bombáznak. Légvédelemre van szükségünk a frontvonalon”

– jelentette ki Kuleba.

Kuleba élesen kritizálta az Egyesült Államok Kongresszusát is, amiért késlekednek Ukrajna segélyezésével és irritált hangnemben bírálta Németországot is, amiért nem küldenek Ukrajnának Taurus rakétákat.

Őszintén, már unom ezt a kérdést. Elnézést. Ez lehet egy idézet, nem bánom. De mindig, amikor választ adok erre a kérdésre, ideges visszajelzéseket kapok Berlinből. Hagyjuk rájuk. Ők maguk hozták magukat ilyen helyzetbe. Találjanak csak kiutat belőle”

– mondta Kuleba.

A Taurus egy német-svéd cirkálórakéta, nagyjából hasonló képességgekkel rendelkezik, mint a francia/brit SCALP / Storm Shadow. A Taurusok átadását állítólag maga Olaf Scholz német kancellár blokkolja.

