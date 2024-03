Krónikus hazudozóknak nevezte Mihailo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója az orosz kormányt, miután az orosz nemzetbiztonsági tanács és az FSzB is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy ők álltak a múlt pénteki, Crocus City Hall elleni terrortámadás mögött.

„Ez már krónikus. Vitathatatlan tények vannak, általános ok-okozati értelmezések (számos országban) és hitetlenkedés a „Crocus City Hall elleni terrortámadás mögötti ukrán szállal” kapcsolatosan. Ettől függetlenül, Putyin hazugsága után (semmi más nem magyarázza a téma mögötti megszállottságot, ami ezeket az elégtelen megszólalásokat okozza), a hazugságot hivatalosan is terjeszti Patrusev és utána az „FSzB vezetője,” Bortnyikov. A kérdésem csak az, hogy mi okozza ezt a nyilvánvaló és általános elégtelenséget? Mi okozza ezt az együttzengést?”

– írja X-en Podoljak.

Az ukrán elnök tanácsadója arra reagált, hogy Nyikolaj Patrusev, az orosz nemzetbiztonsági tanács tagja és Alekszander Bortnyikov, az FSzB vezetője is nyíltan megvádolta Ukrajnát azzal, hogy ők követték el a Crocus City Hall elleni terrortámadást. Bortnyikov még azt is hozzátette, hogy a szervezésben az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is segített.

A Crocus City Hall elleni terrortámadást négy tádzsik fegyveres követte el, a merényletet az Iszlám Állam vállalta magára.

