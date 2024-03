Felvételek: kilőhették az ukránok Oroszország egyik legmodernebb hadihajóját

Még vasárnap éjszaka mért légicsapást Ukrajna a szevasztopoli kikötőre, Storm Shadow / SCALP-EG robotrepülőgépek segítségével. Akkor azt állították, hogy a „Jamal” és „Azov” Ropucsa-osztályú hajókat sikerült eltalálni, ezt azóta sem sikerült hitelt érdemlően alátámasztani.

Később Kijev felvette a veszteséglistára a Konsztantin Olsanszkij Ropucsa-osztályú hajót és az Ivan Hursz katonai hírszerzőhajót is.

A mostani műholdfelvételek utóbbit úgy tűnik, meg is erősítik, a képek alapján legalább egy robotrepülőgép eltalálta az Ivan Hursz katonai hírszerzőhajó tatját:

/1. Today, the Ukrainian Navy released a statement that during the recent missile attack on Sevastopol, the Russian Yury Ivanov-class intelligence ship (Project 18280) - Ivan Khurs, also came under attack. Now, satellite images have appeared confirming the fact of a direct hit https://t.co/KxMfgj3Y39