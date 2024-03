Bármikor támadást indíthat Kína, de az apró sziget már kidolgozta a stratégiáit

Peking az elmúlt években egyre komolyabb fenyegetést küldött Tajvan felé, mivel szerintük a Dél-kínai-tengeren fekvő sziget elválaszthatatlanul Kína része. A tajpeji vezetés ezzel nem ért egyet, ezért folyamatosan fejlesztik a védelmi képességeiket, egy esetleges invázióra felkészülve. A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) komoly fölényt alakított ki a agyléptékű fejlesztésekkel, viszont a szigetnek megvan a taktikája az erőviszonyok helyrebillentésére.

A tajvani védelmi erők a múlt héten vettek át két korvett típusú hadihajót, amely a része annak a stratégiának, hogy miképpen tudnak hatékonyan védekezni egy esetleges kínai invázió ellen.

A járművek lopakodó képességekkel is rendelkeznek, amely megnehezíti a PLA felderítési lehetőségeit. Jelenleg hat hasonló hadihajóval rendelkezik a sziget, de 2026-re már 11 darab lehet szolgálatban. A fejlesztés célja, hogy kisméretű, mobil, gyors mozgásokra képes eszközökkel szerelik fel a védelmi erőket, hogy ezzel ellensúlyozzák Peking erőinek számbéli fölényét.

A stratégia azonban más változásokat is mutat: korábban az volt Tajpej elképzelése, hogy egy háború esetén minél távolabb igyekeznek tartani maguktól az összecsapásokat, a friss taktika azonban teljesen eltér ettől. Azzal számolnak, hogy Kína megpróbálna partraszállni, ezért szárazföldi válaszcsapásokkal készülnek. A változás hátterében az is áll, hogy ezzel vélhetően több időt tudnának nyerni, ameddig az amerikai segítség megérkezne Kína ellenében. Ehhez a földrajzi adottságok is kedvezőek, mivel a vékony partmenti sáv mögött nehezen járható, hegyvidéki terület van, amely pont a szigetlakókak kedvez.

Címlapkép forrása: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images