Igazi harci robotot küldött a frontra az orosz hadsereg, nagyon nem lett jó vége

Bár a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) nagyon fontos szerepet játszanak az ukrajnai háborúban, viszonylag ritkán látni vezető nélküli szárazföldi járműveket (UGV), mivel ezeket lényegesen nehezebb irányítani a terepakadályok miatt.

Talán először használtak a háború során nemrég fegyverrel felszerelt UGV-ket az orosz erők: Berdicsi térségében két kis méretű, lánctalpas haditechnikai eszközt is bevetettek, melyeket AGS-17-es sorozatgránátvetőkkel szereltek fel.

️ WOW: Battle between drones and robots.The Ukrainian military claims that the Russians have begun to use ground-based robotic platforms with an AGS-17 automatic grenade launcher near Avdiivka.The 47th Brigade posted a video of these platforms attacking FPV drones. pic.twitter.com/grqWAmAMGw