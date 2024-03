Kiderült, hány új ukránt vezényelhetnek a frontra, csúcsfegyvereket kaphat Kijev - Háborús híreink szombaton

A több mint két éve tartó orosz-ukrán háború igazi gordiuszi csomójává vált Oroszország olajkitermelése és értékesítése. Az ebből befolyó bevételeket már Ukrajna szövetségesei, a G7-ek is igyekeztek korlátozni, kisebb-nagyobb sikerrel, ugyanakkor Oroszországnak továbbra is van értékesítési potenciálja, ebből fakadóan pedig képes a háborús gépezetét is finanszírozni. Kijev pedig úgy döntött, ha a Nyugat nem, akkor ők lépnek, és dróntámadások segítségével korlátozzák az ország kitermelését. Ez a lépés, amely az olajár megugrása miatt globális következményekkel járhat, azonban kiváltotta az Egyesült Államok heves tiltakozását.