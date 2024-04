Különleges rendszer kiépítéséről tárgyalt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij elnök az X-en tett közzé egy bejegyzést arról, hogy katonai és kormányzati tisztviselőkkel megbeszélést tartott a dróngyártási tervekről, valamint

egy integrált elektronikus hadviselés-irányítási rendszer kiépítésére irányuló projektről.

Az elnök szerint fontos döntések születtek a beszerzési eljárások és az alkatrészimport egyszerűsítéséről is, illetve a dróntöltetek gyártásának fokozásáról és a kezelők képzéséről.

