Alakul az újabb háború: súlyos vádak röpködnek, pattanásig feszült a helyzet

Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök a két hete kijelentette: Azerbajdzsán támadásra készül országa ellen, Baku néhány határ menti falvat készül elcsatolni, megszállni Örményországtól. A támadásra a prognosztizált időn belül nem került sor, viszont több felvétel is napvilágot látott az örmény haderő műveleteiről a határ térségében.

A páncélosokról, katonai eszközökről készült videókat, fotókat felkapta az azeri média: a bakui sajtó azzal kezdte el vádolni Örményországot, hogy támadást készítenek elő Azerbajdzsán ellen.

Az azerbajdzsáni védelmi minisztérium közleményt adott ki, melyben hivatalosan is megvádolták az azeri haderőt azzal, hogy a határ mentén erődítményeket készítenek elő és csapatösszevonásokat hajtanak végre. Az azeri védelmi minisztérium szerint Örményország „hosszú távú céllal” bunkereket épít, tüzérségi pozíciókat hoz létre és tüzelőállásokat létesít a határ menti területen.

Hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy ha Örményország bármilyen provokációt hajt végre, az azerbajdzsáni hadsereg ezt határozottan meg fogja akadályozni, a helyzet eszkalációjának következményeit pedig Örményország katonai és politikai vezetése fogja viselni”

– olvasható a bakui minisztérium közleményében.

Örményország határozottan tagadja, hogy katonai létesítményeket építenének a határ mentén és azt közölték: régóta tervezett, civil renovációs munkálatok zajlanak. Közben Jerevánban attól tartanak, hogy az azeri haderő a vélt vagy valós csapatösszevonásokat arra használja majd, hogy „preventív” támadást indítson Örményország ellen.

's MoD continues to report deploying along their border for second day now. Yerevan denies reports, stating it's footage from renovation work during the previous months, also stated no deployment1.2. #Azerbaijan