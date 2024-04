Felvételek: messze Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok

Ma reggel drónok támadták meg Tatárföld ipari vállalatait Jelabugában és Nyizsnyekamszkban. Komoly károk nem keletkeztek, a vállalatok technológiai folyamatát nem zavarták meg a támadások

– írta a Telegramon Rusztam Minnihanov tatárföldi kormányzó.

A közösségi médiában terjedő felvételeken egy öngyilkos drón látható, amely hatalmas robbanással becsapódik.

Drones strike Yelabuga, Tatarstan: hitting the Elaz-Nefteproduct refinery and the Shahed drone factory. Yelabuga sits 1,200 km from Ukraine's border. pic.twitter.com/8AS1dtUCCW