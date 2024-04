Hírszerzési jelentés: trükkös megoldást eszeltek ki az oroszok az ukrán erők megtévesztésére, de valami félrecsúszott

A megszállt Krím félszigeten található Kirovszkoje repülőtéren orosz vadászgépek sziluettjeit festették a betonra. További 12 katonai repülőtéren is megfigyeltek hasonló megtévesztési technikát. A brit védelmi minisztérium szerint ez azt mutatja, hogy az orosz erők aggódnak a jövőbeli ukrán támadások miatt, illetve tartanak tőle, hogy nem lesznek képesek megfelelően kivédeni őket.

A hírszerzési jelentés szerint azonban

az álcázási kísérletet az oroszok maguk ássák alá azáltal, hogy rendszeresen helikopterek landolnak a betonra festett vadászgép-alakzatokon.

Egy ilyen műholdfelvételt a jelentés is közzétett.

