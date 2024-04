Trump és Biden megint felvették a kesztyűt, és mindketten megizzadtak a küzdelemben

Tegnap az Egyesült Államok négy államában folytatódtak az előválasztások, noha a két előrelátható elnökvárományos, azaz demokrata oldalról a hivatalban lévő Joe Biden, a republikánusoknál pedig elődje, Donald Trump már elég delegáltat gyűjtött, hogy bezsebeljék pártjuk jelöltségét. Kedden az egyik kulcsfontosságú billegő állam, Wisconsin eredményeit figyelte a legtöbb árgus tekintet: az eredmények láttán mindkét jelölt örömtelien konstatálhatta az átlagban 80 százalékot is meghaladó győzelmét, azonban kisebb intő jelek továbbra is leselkednek rájuk párton belüli teljesítményüket illetően.

Az amerikai előválasztás következő fordulójának keretében tegnap a demokraták által dominált Rhode Islanden, Connecticutban és New York államban, illetve a csatatér Wisconsinban járultak az urnákhoz a két párt, a republikánusok és demokraták szimpatizánsai - számol be az AP.

A republikánusoknál a volt elnök, Donald Trump egyértelműen tarolt, de annak ellenére, hogy a versenyt már egy hónapja feladó Nikki Haley nem kampányol, így is magáénak tudhatta a voksok jelentős hányadát. A párt mérsékeltebb szárnya számára rokonszenves Haley Rhode Islanden a szavazatok 10, New Yorkban és Wisconsinban 13, míg Connecticutban 14 százalékát szerezte meg,

ami figyelmeztető jel lehet a szűk két hét múlva büntetőjogi tárgyalás elé néző Donald Trump számára, különösen a csatatérállam, wisconsin esetén.

A Barack Obama által mindkétszer meghódított rozsdaövezeti állam 2016-ban Trump felé billent át, míg 2020-ban csupán 6 tizedszázalékos különbséggel szerezte vissza Joe Biden.

A demokraták várható jelöltje szintén kényelmes győzelmeket aratott mind a négy államban, az ő diadalait azonban ezúttal is az Izrael-politikáját ellenző és a palesztin civilek érdekében azonnali gázai tűzszünetet követelő "elkötelezetlen" mozgalom keserítette meg. Ezt az opciót Wisconsinban 8 százalék, Rhode Islanden 15, míg Connecticutban közel 12 százalék ikszelte be. New Yorkban nem szerepelt a szavazólapon a "nem elkötelezett" lehetőség.

Biden fiatalok és arab-amerikaiak körében észlelhető népszerűségvesztéséről és az ennek hangot adó elkötelezetlen mozgalomról itt írtunk hosszabban.

A RealClearPolling átlaga alapján

a két várható elnökjelöltet mindössze egy százalék választja el egymástól a közvélemény-kutatásokban,

viszont a billegő államok többségében számottevőbb Trump előnye hét hónappal az elnökválasztás előtt.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök egy videót néz egy kampánygyűlésen, amelyen Joe Biden elnök szerepel 2022. november 6-án a floridai Miamiban. Címlapkép forrása: Getty Images