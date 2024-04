Mindent bevet Trump, hogy megússza a börtönt, de van, aki nem vevő rá

Egy bíró szerdán elutasította Donald Trump arra irányuló kérelmét, hogy halassza el az április 15-i, hallgatási pénzekkel kapcsolatos büntetőperének kezdetét, amíg a Legfelsőbb Bíróság nem dönt arról, hogy cselekedeteire kiterjedt-e az elnök mentelmi joga. Juan M. Merchan bíró ezzel a várható republikánus elnökjelölt ügyvédeinek újabb halogatási kísérletét gáncsolta el. A Floridában tárgyalt, titkosított dokumentumok birtoklása miatt indított szövetségi eljárásban ezzel ellentétben Trump számára jóval kedvezőbb az általa kinevezett bíró hozzáállása, amit az ügyész nemrég kifogásolt.

Juan M. Merchan New York állami bíró rosszul időzítettnek nyilvánította Donald Trump volt amerikai elnök kérelmét, miszerint a mentelmi joga következtében nem vonható büntetőjogi felelősségre, így

elutasította Trump halasztási indítványát.

Az AP szerint Merchan indoklásában úgy fogalmaz, hogy a republikánus politikus ügyvédeinek korábban "számtalan lehetősége" lett volna a mentelmi jog kérdésének felvetésére, mielőtt azt a határidő lejárta után a múlt hónapban megtették volna. Az időzítése pedig

"valós kérdéseket vet fel az indítvány őszinteségével és tényleges céljával kapcsolatban"

– kérdőjelezte meg a bíró Trump jóhiszeműségét.

Az elnöki szék republikánus várományosa arra szerette volna kérni a törvényszéket, hogy az április 15-re időzített New York-i tárgyalás kezdőidőpontját halasszák el addig, amíg nem születik döntés a mentelmi jogáról egy másik, a 2020-as választási eredmény befolyásolása okán indult eljárásban. Az elnöki immunitás ügyében a Legfelsőbb Bíróság előreláthatólag április 25-én fogja meghallgatni a szóbeli érveléseket.

Egy másik, Floridában zajló szövetségi büntetőperben közben Jack Smith különleges ügyész az eljáró bírót, Aileen Cannont kritizálta keddi beadványában – írja a Guardian. A korábban Trump által kinevezett bírót, akit egyesek a volt ingatlanmágnás iránti elfogultsággal gyanúsítanak, arra kéri Smith, hogy megfelelően alkalmazza a jogszabályokat, miután szerinte "alapjaiban hibás jogi feltételezésre" hivatkozva nem hozott még ítéletet arról, hogy a Trump birtokán fellelt nemzetbiztonsági adatokat tartalmazó dokumentumok a személyes tulajdonává váltak-e.

A különleges ügyész ezáltal azt is kilátásba helyezte, hogy ha a bíró Trump javára döntene ez ügyben, akkor fellebbezést nyújt be a megfelelő jogalkalmazás érdekében, ami akár az exelnök halogatásához való asszisztálással vádolt bíró eltávolításához is vezethet. Cannon – sokak meglepetésére – egyelőre nem tűzte ki a tárgyalás időpontját a bizalmas dokumentumok miatti perben.

Trump összesen 88 vádpontot érintő négy büntetőperének részleteiről itt írtunk legutóbb bővebben. A New York-i hallgatási pénzzel összefüggő április 15-i tárgyalás egyben a volt elnök első büntetőjogi felelősségre vonásának kezdetét is jelenti.

Címlapkép: Donald Trump New Yorkban 2024. március 25-én. Címlapkép forrása: Getty Images