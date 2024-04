Felvételek érkeztek: így csaptak le Oroszország gépei Csasziv Jarra

A Reuters osztott meg egy Telegramon megjelent felvételt Csasziv Jar bombázásáról, amelyet állítólag az orosz 98. légideszant hadosztály közölt.

Gépesített gyalogsági támadást hajtott végre az orosz haderő Csasziv Jar keleti külterülete ellen, ezzel lényegében elindult a település ostroma – írta elemzésében az Institute for the Study of War (ISW).

Az orosz haderő hónapok óta készül Csasziv Jar ostromára, a Bahmut mellett található kisváros védelmét jelentősen megerősítette az ukrán haderő. Csasziv Jar létfontosságú volt 2022-2023-ban a Bahmut körüli harcok utánpótlásában, elfoglalásával hosszú távon biztosítani tudnák az oroszok a szektor védelmét.

Csütörtökön megjelent egy felvétel, amelyen állítólag az látható, amint az orosz erők bombázzák Csasziv Jart.

A Reuters a videón látható épületek, egy torony és egy templom alapján megerősítette, hogy a helyszín megegyezik a területről készült műholdképekkel. A videó felvételének időpontját a Reuters nem tudta megerősíteni.

Címlapkép és videó forrása: TELEGRAM/VDD98 via Reuters