Nem lesz egységjelölt Amerikában, fellélegezhet az elnöki szék többi várományosa

Bejelentette a centrista "No Labels", azaz a Címkék nélkül névre hallgató amerikai politikai szervezet, hogy mégsem indít egységjelöltet az idén novemberben esedékes elnökválasztáson, ugyanis nem találtak megfelelő személyt, aki vállalta volna a felkérést.

A Guardian beszámolója szerint a "No Labels" politikai csoportosulás csütörtökön közölte, hogy nem fog jelöltet ajánlani az amerikai választók figyelmébe az őszi elnökválasztáson. A demokrata és republikánus oldal mérsékelt politikusait tömörítő független szervezet saját bevallása alapján 19 államban szerepelt volna a szavazólapokon, amivel jóval túlszárnyalta volna a jelenleg legerősebb független jelöltet, Robert F. Kennedyt.

Bár az Egyesült Államokban a független jelöltek nem igazán rúghatnak labdába a két nagy párt jelöltjei mellett, a végeredményt jócskán befolyásolhatják. John F. Kennedy volt elnök unokaöccse a felmérések tükrében a szavazatok körülbelül 10 százalékára számíthat jelenleg, viszont eddig csak egy államban biztosította a szavazólapokon való szereplését.

Mint a közleményükben írják,

"az amerikaiak továbbra is nyitottak egy független elnökjelöltre, és minden eddiginél kiéhezettebbek a nemzetet egységbe fogó vezetésre."

A centrista szervezet döntése mögött az áll, hogy

nem találtak megfelelő politikust, aki elvállalta volna azt, hogy elnökjelöltként a másik párthoz kötődő alelnökjelölttel szerepeljen a szavazólapokon,

és esélye is lett volna a Fehér Ház bevételére.

Múlt héten Chris Christie volt republikánus New Jersey-i kormányzó és Donald Trump, a párt várható jelöltjének legfőbb kritikusa visszautasította a "No Labels" ajánlatát. A napokban emellett a szervezet elnöke, Joe Lieberman korábbi demokrata, majd független szenátor és a 2000-es választás demokrata alelnökjelöltje 82 évesen elhunyt.

Korábban szóltak híresztelések arról, hogy Nikki Haley, a republikánus előválasztáson Trump legutoljára talpon maradt riválisa vagy Larry Hogan korábbi marylandi kormányzó neve is felmerült a "No Labels"-nél, illetve a centrista demokrata nyugat-virginiai szenátort, Joe Manchint is megkeresték. Azonban mindannyian kizárták a szervezettel történő együttműködést.

A centrista csoport weboldalán úgy fogalmaz a most meghíúsult küldetésével kapcsolatban, hogy "Amerika erős, őszinte és hatékony vezetőket érdemel a Fehér Házban, akik elkötelezik magukat amellett, hogy szorosan együttműködnek mindkét párttal, hogy józan megoldásokat találjanak Amerika legnagyobb problémáira. Az amerikaiak többsége azonban nem gondolja, hogy bármelyik párt is ilyen választást kínálna 2024-ben az elnöki posztra."

Címlapkép forrása: Getty Images