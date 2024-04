Szöul felveszi a kesztyűt a kínai fenyegetéssel szemben: csúcsmodern eszközzel bővül a távol-keleti hatalom flottája

A HD Hyundai Heavy Industries a dél-koreai kormány tisztviselői mellett a nemzetközi médiát is meghívta, hogy bemutassa a legújabb tengeralattjáróját. A ünnepségen számos helyi döntéshozó mellett több mint húsz külföldi tisztviselő is jelen volt Kanadából, Ausztráliából, Peruból és további országokból. Az átadási ceremónia után a vendégek megtekinthették a ROKS Sin Csaeho tengeralattjárót és más, szintén a vállalat által fejlesztett hadihajókat. Az esemény lehetőséget biztosított arra is, hogy tárgyalásokat folytassanak további védelmi exportról a megjelentek külföldi képviselőkkel.

A ROKS Shin Csaeho egy 3000 tonnás tengeralattjáró, amelyet a dél-koreai gyár teljesen egészében a saját technológiáival tervezett és épített meg. A projekthet a koreai haditengerészet támogatásával valósították meg. A vállalat korábban is sikeresen szállított már hadihajókat a dél-koreai haditengerészetnek, ilyenek például az Ulszan-osztályú Cseonan és Csuncson fregattok.

ROK Navy took delivery of its 3rd and final Dosan Ahn Changho-class submarine ROKS Shin Chaeho (SS-086) on 04APR24.ROKS Shin Chae-ho, built by HD HHI, began cosntruction on 11APR19 and was launched on 28SEP21. This delivery marks the conclusion of KSS-III Batch-I program. pic.twitter.com/Bjn1IWDOxN