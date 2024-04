Kongatják a vészharangot Amerikában: nagyon megindult az orosz hadsereg, ebből hatalmas baj lehet

Portfolio 2024. április 08. 16:20

Az orosz haderő folyamatosan fokozza támadásainak intenzitását a frontvonal minden szakaszán, Ukrajna nyugati szövetségeseinek tétovázása miatt egyre kevesebb az esélye annak, hogy Kijev sikeres ellentámadást tudjon lefolytatni – írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW).