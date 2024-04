Olyan dolgot mondott Donald Trump, ami még a saját pártján belül is komoly vitát váltott ki

Bár korábban arról szóltak híresztelések, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnök körülbelül a 16. hétig támogathatja az abortuszhoz való jog biztosítását az Egyesült Államokban, ma nyilvánosságra hozott videóüzenetében mindössze azt hangsúlyozta, hogy az ügy eldöntését az államokra kell bízni, és nem kívánt állást foglalni egy esetleges szövetségi abortusztilalommal kapcsolatban. Volt alelnöke, Mike Pence a múltban a terhességmegszakítás szövetségi szintű betiltása mellett szállt síkra.

Donald Trump, a republikánusok várható elnökjelöltje megszólalt az amerikai társadalmat, illetve saját pártját is megosztó abortusz ügyével kapcsolatban - számol be a The Hill. Bár a Republikánus Párt alapvetően ellenzően lép fel a terhességmegszakítással kapcsolatban, nem értenek egyet annak mikéntjében. Mike Pence, Trump volt alelnöke például a terhesség 15. hete utáni szövetségi tilalmat szorgalmazott, még akkor is, ha nem életképes a magzat. Több republikánus vezetésű államban azonban teljes mértékben betiltották a terhességmegszakítást.

Trump a közösségi oldalára feltett nagyjából négyperces videóban elmondta, hogy büszke arra, hogy három konzervatív legfelsőbb bíró kinevezésével hozzájárult a Roe v. Wade ügyben született precedens 2022 nyarán történt megsemmisítéséhez, ami garantálta az abortuszhoz való hozzáférést az egész országban.

Azóta minden tagállam saját maga szabályozhatja az eljárást, így több mint egy tucatban betiltották azt,

továbbiakban pedig szigorítottak rajta.

A republikánus elnökaspiráns videójában kiemelte az államok döntési jogát.

"Sok államban más lesz a helyzet. Sokban más lesz a hetek száma, vagy egyeseknél konzervatívabbak lesznek, mint másoknál, és ez lesz a helyzet"

- mondta, nem említve azt, hogy egy szövetségi tilalmat támogatna-e vagy nem.

Nyilatkozatában Trump hangsúlyozta a választási győzelem fontosságát, utalva arra, hogy a párt abortuszról alkotott álláspontja lehet a felelős a vereségeikért. Az exelnök megismételte azt is, hogy támogatja az eljárás lehetővé tételét nemi erőszak és vérfertőzés esetén, valamint akkor, ha az anya élete veszélyben van.

Emellett felszólalt amellett, hogy a republikánusoknak támogatnia kell a mesterséges megtermékenyítést, ami azután került a hírlapok címlapjára, hogy az alabamai legfelsőbb bíróság februárban úgy döntött, hogy a lefagyasztott embriók is gyermekeknek minősülnek. Erre válaszul az alabamai republikánus többségű törvényhozás elfogadott egy lombikprogramok védelméről szóló törvényt, ugyanis veszélybe került azok jogszerűsége (hiszen a nem életképes embriók megsemmisítése így emberölésnek minősülhetett volna). Alabamában egyébként tilos az abortusz, és nemi erőszak vagy vérfertőzés esetén sincs kivétel.

Címlapkép: A Republikánus Párt elnökjelöltségéért küzdő Donald Trump volt amerikai elnök távozik a New Hampshire állambeli Manchesterben tartott előválasztási kampánygyűléséről 2024. január 20-án. Címlapkép forrása: MTI