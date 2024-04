Tűz ütött ki Oroszország büszkeségén, világszinten is egyedülálló hajó veszhetett oda

Több forrás egybehangzóan állítja, hogy tűz pusztított az egyedülálló orosz jéghajón, a Katerina Velikaján. Információk szerint a jármű éppen a dalzavodi hajógyár kikötőjében dekkolt, amikor a szükséges javítási munkálatokat végezték el rajta. A tűz hajnali 3 órakor keletkezett, amelyet csak hat órával később sikerült eloltani. A helyi ügyészség szerint egy ember meghalt és három másik megsebesült a tűz miatt.

A bűnüldöző szervek tisztviselői jelenleg vizsgálatokat végeznek, és megpróbálják megállapítani az eset körülményeit

– számoltak be a helyi hatóságok. Azt nem árulták el, hogy pontosan milyen károk keletkeztek a járművön, mennyi időbe telhet helyreállítani azokat.

A Russian icebreaker caught fire in VladivostokThe fire caught the world's only ice-class supply vessel pic.twitter.com/Rog6WdVkY8