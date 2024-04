Vakmerő akciót hajtottak végre az éj leple alatt az ukrán elitkatonák: értékes rendszert szereztek meg

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az ukrán katonák két drón segítségével támadtak egy masszívan, „tyúkketreccel” és különböző, zavarórendszerekkel felszerelt T-72B3 harckocsit. Az akkor közzétett felvételen látható volt, hogy a vélhetően már elhagyatott páncélos könnyű prédájává vált az ukrán drónoknak.

A rendszer állítólag hatékonyan ellensúlyozta a nagyszámú, különböző frekvencián működő kamikaze drónt, mielőtt az ukrán katonák semlegesítették.

Ráadásul a térségben harcoló, Ukrajna egyik elitegységének számító 12. „Azov” dandár katonái úgy döntöttek, hogy megszerzik a modern zavarókkal felszerelt T-72B3-ast.

Overnight, a Ukrainian tank crew from the 95th Air Assault Brigade snuck forward and stole the Russian T-72B3 equipped with a massive drone jammer.The tank is now in Ukrainian possession. https://t.co/jmfFsXvICY