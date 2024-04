Kőkeményen belerúgott Donald Trumpba korábbi alelnöke: "ez egy pofon amerikai emberek millióinak"

Donald Trump korábbi amerikai elnök a közösségi oldalára tegnap feltett videóban bejelentette, hogy az egyes államok szabályalkotását támogatja a terhességmegszakítást illetően. A republikánus elnökaspiráns kiemelte:

"Sok államban más lesz a helyzet. Sokban más lesz a hetek száma, vagy egyeseknél konzervatívabbak lesznek, mint másoknál, és ez lesz a helyzet"

- mondta, nem említve azt, hogy egy szövetségi tilalmat támogatna-e vagy nem.

Nyilatkozatában Trump hangsúlyozta a választási győzelem fontosságát, utalva arra, hogy a párt abortuszról alkotott álláspontja lehet a felelős a vereségeikért. Az exelnök megismételte azt is, hogy támogatja az eljárás lehetővé tételét nemi erőszak és vérfertőzés esetén, valamint akkor, ha az anya élete veszélyben van.

Volt alelnöke és Indiana állam korábbi kormányzója, Mike Pence azonban nem kímélte Trump állásfoglalását.

"Trump elnök meghátrálása az élethez való joggal kapcsolatban egy arculcsapás az életpárti amerikaiak millióinak, akik 2016-ban és 2020-ban is rá szavaztak"

- fogalmazott a konzervatív Pence, aki a Trumppal szemben indított, majd meghiúsult elnöki kampányában tavaly a terhesség 15. hete utáni szövetségi tilalmat szorgalmazott, még akkor is, ha nem életképes a magzat.

Pence elmondása szerint a republikánusok akkor győznek, ha kiállnak amellett, hogy "az emberi élet a fogantatással kezdődik, és az anyaméhtől a sírig meg kell védeni. [...] Tudom, hogy az életpárti amerikaiak addig nem fognak engedni, amíg az élet szentségét vissza nem helyezzük az amerikai törvények középpontjába az ország minden államában" - tette hozzá a politikus.

