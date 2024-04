Trump számára nincs lehetetlen: beperelte az ügyét tárgyaló bírót, hogy megússza a jövő heti tárgyalását

Donald Trump volt elnök hétfőn beperelte a hallgatási pénzekkel összefüggő büntetőperében eljáró New York-i bírót a republikánus politikusra kiszabott nyilatkozattételi tilalom miatt. A lépés egy újabb kísérlet Trump ügyvédeitől arra, hogy elhalasszák az április 15-re kiírt első büntetőtárgyalásának kezdetét - írja a The Hill.

Juan Merchan bíró múlt héten terjesztette ki a Donald Trumpra kirótt nyilatkozattételi tilalmat, amely megakadályozza, hogy a volt – és reményei szerint jövőbeli – amerikai elnök a tanúkat, az ügyészeket, a bíróság alkalmazottait és a bíró családját támadja, azonban nem védi magát a bírót és Alvin Bragg kerületi ügyészt. A republikánus politikus ezen intézkedése miatt perelte be Merchan bírót. Bár a keresetüket titkosították, több médium is arról számol be, hogy ezzel kapcsolatosak, így gyakorlatilag egy az elleni fellebbezésként funkcionál.

Az ügyész és a bíró családtagjait eredetileg nem magába foglaló tilalom őket is fedező kibővítését azután kérvényezte Alvin Bragg ügyész, hogy

Trump többször is az ügyben eljáró Juan Merchan bíró lányát kritizálta a közösségi oldalán.

Az exelnök mindezt azért tette, mert a nő egy olyan politikai tanácsadó cég vezetőjeként dolgozott, amelynek ügyfelei közé tartozott például Joe Biden demokrata elnök és Kamala Harris alelnök is.

Egy New York-i fellebbviteli bíró akár egy héten belül meghozhatja ideiglenes határozatát Trump Merchan elleni keresetéről, mielőtt az ügy egy teljes, öt bíróból álló testület elé kerülne. A republikánus elnökvárományos korábban már alkalmazta ezt a taktikát a polgári peres csalási ügyében, amikor egy másik bíró hasonló tilalmat rendelt el. Az exelnök fellebbezését a New York-i legfelsőbb bíróság akkor elutasította.

Trump kezdettől fogva arra játszik, hogy a jövő héten kezdődő büntetőperét és az ellene folyó másik három büntetőeljárást a 2024-es választások utánra halassza. Az április 15-én kezdődő, a felnőttfilmes Stormy Daniels nevével fémjelzett ügyben azzal vádolják Trumpot New York államban, hogy jogi kiadásként papírozta le azt a 130 ezer dollárt, amit a 2016-os választások előtt állítólag azért fizetett Danielsnek, hogy a nő titokban tartsa viszonyukat. Ugyanebből a megfontolásból Trump ügyvédje, Michael Cohen további 150 ezer dollárt intézett egy másik nőnek szintén titoktartásért cserébe, Cohen maga pedig mindezért 420 ezer dollárt kapott Trumptól több összegben.

Trump ellen 34 pontban emeltek vádat a üzleti csalás és kampányfinanszírozási szabályok megszegése miatt. Ha a hallgatási pénzzel kapcsolatos per a tervek szerint halad előre, ez lesz Trump első büntetőpere, és

az ország történelme során az első büntetőper bármelyik volt amerikai elnök ellen.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök ül a tárgyalóteremben a New York-i legfelsőbb bíróságon folyó polgári peres csalási perében 2024. január 11-én. Címlapkép forrása: Getty Images