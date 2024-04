Uniós vezető: „Már nem fantázia többé egy kiterjedt európai háború”

Josep Borrell, az EU vezető diplomatája arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell készülnie egy esetleges háborúra, mivel egy kiterjedt konfliktus a kontinensen „már nem a fantázia szüleménye”. Borrell kiemelte az Oroszország által jelentett fenyegetést, sőt már hibrid támadások révén Moszkva célba is vette az uniós tagállamokat.

Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője szerint reális veszélye van egy fokozott intenzitású, hagyományos háborúra Európában – írja a Financial Times.

Borrell szerint Oroszország katonai képességei egyre veszélyesebbek, valamint Moszkva fokozta az Ukrajnán kívül is – Moldova és Grúzia térségében is nőtt az orosz katonai jelenlét. Az uniós diplomata szerint az ukrajnai konfliktus rávilágított arra, hogy az EU nem fektetett elegendő pénzt a védelmi készültsége fokozásába, így most égető szűkség van a hadiipari beruházások fokozására. Borrell azt javasolta, hogy egy új uniós finanszírozási eszközre van szükség ennek az „egzisztenciális válságnak” a kezelésére.

Arra is figyelmeztetett, hogy Európa nem biztos, hogy mindig számíthat az Egyesült Államokra a védelem tekintetében. A helyzet vitákat váltott ki az uniós vezetők között arról, hogy miként lehetne a legjobban finanszírozni a megnövekedett védelmi kiadásokat, beleértve a lehetséges közös védelmi kötvények kibocsátását, de ötletként felmerült már az uniós költségvetési szabályok módosítása is.

Címlapkép forrása: EU