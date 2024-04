Túl nagy sztárrá vált az oroszok új páncélos szörnyszülöttje, meg is lett az eredménye

Az orosz-ukrán háború bő két éve alatt számtalan olyan furcsa harctéri "fejlesztést" láthattunk, ami néha tényleg minden logikát mellőzött, de ezek közül is kiemelkedik az az orosz T-72-es, amire a kezelőszemélyzet lényegében egy teljesen új páncélréteget húzott fel.

As said, Russian tank that attacked Ukrainian positions on the Krasnohorivka, Donetsk direction; today. pic.twitter.com/jfjHeIwjvj