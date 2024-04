A totális összeomlás határán egy egész ország Kína szomszédjában: taktikát váltottak a lázadók, súlyos helyzetben a rezsim

Immáron negyedik éve tart a mianmari polgárháború, de a harcok befejezése csak egyre távolabbinak látszik. A kormányellenes felkelők az eddigieknél nagyobb erőt mutatnak, már az ország legfontosabb településeit fenyegetik. A reguláris erők gyengülését azonban minden eddiginél élesebben mutatja, hogy az ország egyik legfontosabb határvárosát rohamtempóban kellett evakuálni a lázadók támadása miatt. Myawaddy bevétele pedig akár hosszútávon is teljesen átírhatja a szabályokat.

A fájó veszteség

A mianmari hatóságok vasárnap megkezdték a mianmari-thai határon fekvő Myawaddy település evakuálását, miután a felkelők jelentős sikereket értek el a területen. A százezer főnél is népesebb város elvesztése egyben azt is jelenti a kormányerők számára, hogy a negyedik éve tartó konfliktusban az eddigi egyik legnagyobb veszteségüket kénytelenek elkönyvelni. Myawaddy szerepe azért is kiemelkedő Mianmar életében, mivel egy nagyon fontos határátkelőnek számít. Itt lép be ugyanis az országba a legfontosabb kereskedelmi útvonal Thaiföld felől.

A település elfoglalása előtt pánikszerű evakuációba kezdtek a puccsista kormány helyi vezetői.

A Nikkei Asia információi szerint a hét elején fontos repülőgép hagyta el a szomszédos, thai Mae Sot városának repülőterét, amelyen a helyi kormány támogatói ültek. A rezsim tisztségviselői számos „érzékeny információt” tartalmazó iratot vittek magukkal, valamint a helyi bankfiókok készpénzkészletét igyekeztek biztonságba helyezni a lázadók elől. Számos, a netre felkerült felvételen az látható, hogy már vasárnap hatalmasra nőtt az autóforgalom a thai határvárosba, ahol landolt a Myanmar National Airlines egyik chartergépe. Ezen keresztül menekítették ki a legfontosabb értékeket a kormány erői. Najpjidó és Bangkok forródróton értekezett egymással további két gép indításáról, ám ezeket végül a thaiföldi külügyminisztérium közlése szerint törölték.

Az előző hetekben már növekedett a nyomás a térségben, az etnikai alapon szerveződött karen fegyveresek és a Nemzeti Egységkorány (NUG) fegyveres szárnya számos támadást hajtottak végre a Myawaddy melletti katonai bázisok ellen. Már a hétvégén megjelentek olyan fotók a közösségi médiában, amelyek tanúsága szerint a helyi lázadók megszerezték a hadsereg fegyvereit.

A felvételek szerint főleg nagy mennyiségű lőszerre és kézifegyverekre tettek szert az ellenállók.

A harcok következtében április 6-án a kormányerők 600 katonája megadta magát. Egy nappal később tartottak a tárgyalások a 275. könnyűgyalogsági dandár egy közeli katonai egységének megadásáról, információk szerint ez is már csak idő kérdése.

: resistance forces have seized the Thingan Nyi Naung military base and the 357th Infantry battalion in state.The road to the free-trading zone is now open. #Myanmar — Thomas (van) April 6, 2024

Azt nem tudni pontosan, hogy a város bevétele közben hány áldozatot követeltek a harcok, ám feltételezések szerint a kormányerők több tucat katonát vesztettek. A Mianmar délkeleti részén található Kajin államban régóta heves összecsapások zajlanak, a rezsim légiereje gyakran bombázza a felkelőket.

A karen fegyveresek közlése szerint a polgárháború következtében eddig legalább 700 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát a térségben.

Az eset Thaiföldön belpolitikai vitát okozott, mivel az ellenzéki képviselők azzal vádolják a Thaiföldi kormányt, hogy együttműködik a mianmari katonai rezsimmel.

Nem kellene így fellépnünk a mianmari katonai kormány támogatására. Sokan most attól tartanak, hogy szőnyegbombázásra kerülhet sor Myawaddyban, ami ártatlan emberek halálát fogja eredményezni, és ahhoz vezethet, hogy az emberek a harcok elől Thaiföldre menekülnek

– írta a közösségi médiában Rangsiman Rome, a Mozdulj Előre párt képviselője. A bangkoki külügyi tárca normálisnak nevezte a hasonló átrepülési kérelmeket. A mostani esetnél kiemelte, hogy a „helyzet sürgősségére tekintettel” kellett nagyon gyorsan dönteniük, valamint a mianmari kormány „humanitárius okokra” hivatkozott.

Myawaddy elfoglalásának legfontosabb következménye egyértelműen az, hogy le kellett zárni a Jangon és a thai határ között húzódó autópályát.

A fokozódó harcok miatt az útvonal már hetek óta nem járható. Ez hatalmas csapás mindkét ország számára, mivel az évente 4 milliárd dolláros szárazföldi kereskedelem nagy része Myawaddyn halad keresztül. Ez az ország harmadik legforgalmasabb határátkelője egyben. A fejlemények ellátási zavarokkal fenyegetnek a kormányerők ellenőrizte területeken, amely tovább rombolja a morált rezsimmel szemben. David Brenner, a Sussexi Egyetem oktatója szerint messzemenő következményei lehetnek a felkelők sikerének, mivel a kormányerőknek teljesen át kell alakítani az ellátási logisztikájukat.

A mostani siker egyértelműen egy egész Mianmarra kiterjedő taktika része. A felkelők igyekeznek a szárazföldi határátkelőket lezárni, hogy ezzel megbénítsák a kereskedelmet az országban.

A stratégia eddig több sikert is hozott, felkelők egyes csoportjai az indiai kapcsolatoktól vágták el a kormányerőket, míg 2023 őszén a kulcsfontosságú Chinshwehaw felett vették át az ellenőrzést, ami a kínai árucsere egyik kapuja volt korábban. Az akciósorozat egyben azt is bizonyítja, hogy az ország különböző részén található, teljesen eltérő rezsimellenes alakulatok koordinálnak egymással a céljaik elérése érdekében.

Az egyre inkább elszigetelt helyzetbe kerülő katonai rezsim kénytelen a tengeri kereskedelem felé fordulni, mivel egyelőre kevésbé fenyegeti az országot, hogy kikötőket foglalnak el az ellenállók. Aggasztó fejleményt jelent viszont számukra, hogy már az ország fővárosa körül is képesek dróntámadásokat végrehajtani.

A főszereplők

A mostani események középpontjában álló Karen Nemzeti Unió (KNU) a mianmari polgárháború egyik legjelentősebb lázadó csoportja.

Hosszú történelemmel bírnak, még a térségi brit gyarmati időszak végén alapították 1947-ben. Egy évvel később Burma független ország lett, de a szabadság elnyerése számos csoport számára nem váltotta be a reményeket. A csalódottak közé tartozott a Mianmarban ma körülbelül 3,5-4 milliós kisebbséget alkotó karen etnikum is, akik a saját szuverenitásukat szerették volna elnyerni. A feszültség hamar fegyveres konfliktusba fordult, a helyi lázadók gyakorlatilag 1949 óta folyamatosan összetűzésben vannak az ország mindenkori vezetésével.

A több mint 70 éve tartó konfliktus a világ egyik leghosszabb folyamatos fegyveres összecsapásokkal járó vitája.

A KNU számos váltáson ment keresztül a történelme során. Eleinte a politikai szárny volt hangsúlyosabb, az 1960-as évektől viszont a fegyveresek vették át a lényegi vezetést. Az évtizedek során több változás volt a Karen Nemzeti Unió követeléseiben, az egyik legfontosabb az volt, hogy az önálló karen állam helyett 1976 óta szövetségi rendszert követelnek Burmában (a névváltást követően Mianmarban). Az 1990-es években vallási szakadást is átéltek, amikor a szervezet buddhista szárnya kiszakadt a többségében keresztények irányította KNU-ból. Ők később megállapodtak a fővárossal, majd a korábbi szervezetük ellen fordultak. A 2010-es években megbékélési folyamat indult több Mianmarban működő lázadó csoport részvételével, amelyet a kormány is támogatott. 2015-ben tűzszüneti megállapodást kötöttek Najpjidóval, ám a felkelők egymás közötti összecsapásai ezzel nem teljesen szűntek meg.

A 2021-es katonai puccsot követően a kormánnyal kötött tűzszüneti megállapodást semmisnek vették, ezért újra harcot hirdettek a központi hatalom ellen.

A több mint három éve tartó harcokban számos etnikai vagy politikai alapon szerveződött csoport félretette az eddig egymással fennálló sérelmeit, és a katonai rezsim elleni harcban összefogtak egymással. A mostani sikert is a Nemzeti Egységkormány fegyveres szárnyával (PDF) közösen érték el, amelyek számos más csoporttal is együttműködnek a junta elleni harcban.

A drámai következmények

Thaiföldi tisztségviselők attól tartanak, hogy Najpjidó a korábban már alkalmazott választ fogja alkalmazni Myawaddy ellen, és bombázni kezdik az elfoglalt várost. Bangkokban a civil áldozatok mellett egy súlyos menekülthullámtól is tartanak, Thaiföld pedig már eddig is tízezres nagyságrendben fogadott be mianmariakat. Ennek veszélyét fokozza, hogy Min Aung Hlaing, az ország katonai vezetője az eddigi legmegalázóbb vereségét szenvedte el a polgárháborúban, és mindenáron megpróbálhatja visszaszerezni az elvesztett várost.

A fontosságát jól mutatja, hogy a X közösségi platformon keringő felvételek szerint a kormány jelentős mennyiségű katonát vezényelt a térségbe.

A thai kormány is készül a súlyos összecsapásokra, Bangkok már 100 ezer menekült befogadására készül.

Based on eyewitness accounts, a convoy comprising regime trucks and armored vehicles traversed the Hpaan-Eindu road, seemingly en route to , in State. The regime likely aims to utilize airstrikes and artillery barrages in conjunction with ground forces to pressure #Myawaddy — Krackhauer (@krackhauer) April 10, 2024

A mianmari polgárháborúban korábban egyértelműen a kormány reguláris erői voltak fölényben, köszönhetően annak, hogy Kína és Oroszország is szoros szövetségese volt a rezsimnek. A lázadók korábban csak a nehezen járható, hegyvidéki, sűrű növényzettel borított területeket tudták az ellenőrzésük alá vonni, viszont az erőviszonyok felborulni látszanak.

NAJPJIDÓ továbbra is uralja AZ ORSZÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉN TALÁLHATÓ, GAZDASÁGI-POLITIKAI SZEMPONTBÓL fontos TERÜLETEKET, de az elmúlt hónapok eseményei aggasztóak lehetnek számukra.

Egyelőre még nem lehet a katonai rezsim összeomlásáról beszélni, de egyre sötétebb fellegek gyülekeznek a vezetés feje felett. A túlélésüket pedig az sem segíti, hogy már a legfontosabb szövetségesük türelme is fogy.

Címlapkép forrása: Thierry Falise/LightRocket via Getty Images