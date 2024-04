Friss felvételek: így nézett ki a szombat éjjeli támadás Irán szemszögéből

A hétvégi támadás során Irán egy sor eszköz bevetett az izraeli célpontok elleni támadásnál, így ballisztikus rakétákat, cirkálórakétákat, valamint az orosz-ukrán háborúban hírhedtté vált Sahed-drónokat is. A támadásban részt vevő eszközök döntő többségét Izrael és a szövetségesek megsemmisítették, ezért Teherán nem tudott lényeges károkat okozni a zsidó állam számára.

New footage shows Iran launching kamikaze UAVs (likely Shahed-136) against Israel on April 14 night. pic.twitter.com/hK2fmM1Ukn