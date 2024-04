Kiakadt az ukrán külügyminiszter – Csattanós választ adott Amerika kérésére

A Washington Post számolt be arról, hogy már az amerikai alelnök, Kamala Harris is személyesen kereste meg az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt azzal kapcsolatban, hogy függesszék fel az orosz olajfinomítók elleni ukrán drónhadjáratot. A portál arról is beszámolt, hogy az ukrán elnök lesöpörte a kérést.

Az Egyesült Államok ugyanis attól retteg, hogy az orosz termelés kiesése felhajtja az olaj és energia világpiaci árát, ami nem tenne jót Joe Biden választási kampányának. Sokan az ukrán energetikai létesítményeket célzó, átfogó orosz támadást is a hadjárat következményének tartják.

Dmitro Kuleba televíziós adásban reagált a legújabb híresztelésekre, az ukrán külügyminiszter lényegében az Egyesült Államokat hibáztatta a kialakult helyzetért.

Mint mondta, Ukrajnának a saját érdekeit kell szem előtt tartania, és ameddig nincs amerikai támogatás, addig nincs is miről beszélni Washingtonnal.

Ha azt mondanák, holnap adunk nektek hét Patriot-rendszert, de arra kérünk, hogy ne csináljátok ezt vagy azt, akkor van miről beszélni. De ha nincsenek meg ezek az elemek, nincs segélycsomag, és mégis arra kérnek, hogy ne tegyél meg valamit, akkor miért kellene figyelembe vennünk? Akkor mindenki túléli, ahogy tudja

- mondta az ukrán külügyminiszter.

