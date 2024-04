Történelmi: ma kezdődik Donald Trump első büntetőpere, ezek a vádak a volt elnök ellen

Hiába Donald Trump számos halogatási kísérlete, a volt amerikai elnök első büntetőtárgyalása kezdetét fogja ma venni New Yorkban. Az eljárás várhatóan másfél hónapig is eltarthat, így a republikánus politikus hetekig nem fog tudni személyesen kampányolni riválisa, a demokrata Joe Biden ellenében. A többek közt Stormy Daniels felnőttfilmesnek fizetett hallgatási pénzek miatt Trump akár négy év börtönt kaphat, azonban a büntetlen előélete következtében könnyen megúszhatja a letöltendő szabadságvesztést.

Miután múlt héten Donald Trump négy elnapolási indítványát is elutasította az ügyében eljáró New York állami bíróság,

a volt elnök első büntetőpere a négy közül a mai napon ténylegesen kezdetét veszi.

A The Hill szerint a hathetes tárgyalás a 12 fős esküdtszék kiválasztásával indul, ami a szokásosnál több időt igénybe vehet: az erősen a demokraták felé hajló Manhattan lakosai közül kiválasztott esküdtek nevét titkosítják, de bármilyen okra hivatkozva akár kérhetik a felmentésüket is. A válogatás során az esküdtjelölteknek 42 kérdésre kell majd válaszolniuk, köztük arra, hogy részt vettek-e korábban Trump valamelyik kampányeseményén, vagy QAnon-támogatónak tartják-e magukat, de a politikai preferenciájukra közvetlenül nem fognak rákérdezni.

A manhattani kerületi ügyész Trump ellen 34 pontban emelt vádat üzleti csalás és kampányfinanszírozási szabályok megszegése miatt. A felnőttfilmes Stormy Daniels nevével fémjelzett ügyben azzal vádolják Trumpot, hogy jogi kiadásként papírozta le azt a 130 ezer dollárt, amit a 2016-os választások előtt állítólag azért fizetett Danielsnek, hogy a nő titokban tartsa viszonyukat. Ugyanebből a megfontolásból Trump ügyvédje, Michael Cohen további 150 ezer dollárt intézett egy másik nőnek szintén titoktartásért cserébe, Cohen maga pedig mindezért 420 ezer dollárt kapott Trumptól több összegben.

Előreláthatólag több, Trumphoz korábban közel álló személy is tanúskodni fog ellene, köztük Cohen, illetve volt sajtótitkára és akár Daniels is. Az exelnöknek a tárgyalás egésze alatt jelen kell lennie, ami hetekig alá fogja ásni a kampányolási képességét – bár nem kell félteni a volt ingatlanmágnást, aki eddig is előszeretettel használta a törvényszéki díszletet arra, hogy elítélje az ellene folyó "politikailag motivált boszorkányüldözéseket."

A republikánus elnökaspiráns ártatlannak vallotta magát. Ha elítélik, a legsúlyosabb esetben vádpontonként 4 év szabadságvesztést kaphat,

de ilyen szigorú büntetést a legtöbben nem tartanak valószínűnek.

Trump ellen emellett három másik büntetőeljárás is folyamatban van, többek közt a 2020-as választási eredmény megváltoztatására tett kísérlete és titkosított dokumentumok birtoklása miatt. Kérdés azonban, hogy a novemberi választásig ezek végére pont kerül-e.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök ül a tárgyalóteremben a polgári peres csalási perében a New York-i Legfelsőbb Bíróságon 2024. január 11-én New Yorkban. Címlapkép forrása: Getty Images