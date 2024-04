Felcsillant a remény: kibékülhetnek egymással a szuperhatalmak

Lloyd Austin amerikai politikus első alkalommal folytatott közvetlen kommunikációt decemberi kinevezése óta Dong Jun kínai admirálissal. A beszélgetésnek több szempontból is komoly jelentősége van, mivel a két szuperhatalom elsőszámú katonai vezetői immáron két éve nem tárgyaltak egymással. A hasonló megbeszélésekre viszont égetően szükség lenne, mivel Washington és Kína között egyre feszültebb a helyzet Tajvan, a Dél-kínai-tenger, valamint a gazdasági-katonai versenyfutás kérdései miatt.

Az amerikai Pentagon közleményéből az derült ki, hogy a felek most is ezeket a témákat feszegették megbeszélésükön. Felmerültek regionális és globális kérdések is, Austin pedig a nemzetközi jog által garantált hajózás szabadságára hívta fel beszélgetőpartnere figyelmét. Szóba került az ukrajnai háború, valamint Észak-Korea ügye is. Mindketten hangsúlyozták a békés megoldások szükségességét.

Austin és Dong Jun megegyezett egymással, hogy a jövőben is nyitva tartják a kommunikációs csatornákat, és megismétlik a tárgyalásukat.

A lépés azért fontos fejlemény, mert Kína és az Egyesült Államok között az elmúlt években egyre jobban elhidegül a viszony, ami miatt regionális háború veszélyes is fenyeget a Távol-Keleten. Joe Biden amerikai és Hsz Csin-ping kínai elnökök tavaly novemberben Kaliforniában találkoztak egymással, ahol megállapodtak a katonai kommunikációs csatornák újranyitásáról, erre került most sor. A kapcsolatok felmelegítésének egyelőre még csak az elején járnak a felek, mivel számos olyan téma van, ahol nézeteltérés van Peking és Washington között, ezekre pedig megoldást kell találniuk.

