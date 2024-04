Brutális lendületben van az orosz hadsereg: Ocseretine külvárosába is betörtek

Az ukrán haderő kritikus lőszerhiánytól szenved: fogytán vannak tüzérségi lőszerből, páncéltörő rakétákból, légvédelmi rakétákból is. Az elmúlt napokban az orosz haderő gyakorlatilag háborítatlanul betört több ukrán település külterületére is.

Tegnap még arról jöttek hírek, hogy megindultak Ocseretine ellen, ma már arról jönnek információk, hogy be is törtek a település külterületeire. Egyelőre még főleg orosz források publikálták ezt a helyzetértékelést, de kiindulva az elmúlt napok offenzíváinak dinamikájából, abszolút nem irreális, hogy valóban így történt.

️ Battle for Ocheretyne. Russian forces are continuing their progress to the north of Avdiivka. They have seized full control of Zarya settlement, pushing 2.5 kilometers north and reaching the outskirts of Ocheretyne near the Ocheretino-Tyahova substation. This successful pic.twitter.com/HX7ZEYsn0O