Eluralkodott a pánik Teheránban, sorra menekítik ki a vezetőket

Irán az elmúlt napok izraeli támadásaiból levonta a tanulságot és elkezdte evakuálni a katonai vezetőket Szíriából – számolt be a The Jerusalem Post.

Digital Compliance by Design & Legaltech 2024 Idén először szervez közösen konferenciát a Portfolio és a Wolters Kluwer a témában – körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek. Vegyen részt Ön is a jogi, üzleti, informatikai és kiberbiztonsági területek aktív párbeszédében.

Iránban tartanak Izrael megtorlásától, ezért folyamatosan intézkedéseket hoznak egy esetleges támadás elhárításától. A perzsa hatalom szombat éjjel indított nagyszabású drón- és rakétatámadást a zsidó állam területe ellen, ám mindössze csekély kárt tudtak okozni. Jeruzsálem azóta bejelentette, hogy nem hagyja válasz nélkül a példátlan esetet, de egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen lépésekre készülnek az Izraeli Védelmi Erők (IDF). Egyes vélekedések szerint az ellentámadás már meg is indult, mégpedig a különböző Irán támogatta szervezetek elleni csapásokkal.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 17. Megindult Izrael kegyetlen megtorlása: egyszerre több vörös vonalat is átléptek

Ebben

kiemelt figyelmet kap a libanoni székhelyű Hezbollah, amely eddig legalább négy vezetőjét vesztette el a kedd óta tartó akciók során.

Az események hatására Teherán az országon kívül is cselekedett, ezért elkezdte kimenekíteni a Hezbollah és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) magas rangú vezetőit Szíriából. Irán katonái azért tartózkodnak a térségben, mivel a 2011-ben kirobbant szíriai polgárháborúban a kormányerők csapatai oldalán avatkoztak be. A konfliktus máig nem ért véget, és Damaszkusz látszólagos győzelme továbbra is instabil lábakon áll. A mostani húzással viszont a szíriai kormány csapatai egy fontos támasztékukat veszíthetik el. Biztonsági szakemberektől származó jelentések szerint a parancsnokok most titkos helyre távoznak, így nehezebbé válik az IDF számára a további cselekedet. Azt nem mondták el, az áthelyezett vezetők az országon belül maradnak-e.

Jeruzsálem szövetségesei nyomást helyeznek Izraelre, hogy csak olyan választ adjon Iránnak, amellyel nem eszkalálja a háborút.

Egyes hangok szerint a zsidó országnak nem is kellene visszacsapnia Iránra, mivel már azzal győztek, hogy teljesen megsemmisítették a támadó fegyvereket.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images