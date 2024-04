Megvan, mikor jöhet Izrael elsöprő támadása: már csak egyetlen dátumra várnak Jeruzsálemben

Az elmúlt napokban szinte az egész világot az a kérdés foglalkoztatta, hogy Izrael mikor és milyen választ fog adni az országot szombat éjjel ért iráni támadást követően.

A Sky News Alistair Bunkall közel-keleti tudósítót idézve azt írja, hogy három oka lehet annak, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) válasza késlekedik: a kormányzat megosztottsága Jeruzsálemben, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök személye vagy pedig a rossz időjárás. A cikk szerint az is világos, hogy

Izrael még meddig várakozik a kiterjedt támadás megindításáig, a jelentések szerint április 30. után adhatja ki a parancsot az IDF-nek a vezetés.

Ez azt jelentené, hogy kivárják a zsidó vallási ünnep, a pészah befejeződését.

A Knesszet számos tanácsot kapott a nemzetközi közösség tagjaitól, hogy mit lépjen a szombat éjjeli iráni rakétatámadást követően. A legtöbb kormány óva intette egy nagyszabású támadástól Jeruzsálemet, mivel attól tartottak, hogy ez kiterjedt háborúhoz vezethet a térségben. Sokak szerint a feszült helyzet az izraeli politikában is megosztottságot okozott, mivel a döntéshozók egyik fele szintén inkább elkerülné a súlyos összecsapásokat, míg mások a komoly megtorlás mellett szólalnak fel. A választ ellenzők tábora többségében azzal érvel, hogy az országnak így is elég problémája van, egyáltalán nem hiányzik számukra egy újabb konfliktus. Akik viszont a drasztikus megoldásokat választanák, azok szerint az iráni nukleáris létesítmények lebombázása is „jogos önvédelmi lépés” lenne.

Az izraeli miniszterelnök személyisége is közrejátszhat a késlekedésben, mivel az elmondások szerint Benjamin Netanjahu természetéből fakadóan szereti halogatni a választ. A cikk úgy fogalmaz, hogy

a zsidó állam vezetője többnyire addig kivár a mások elleni támadások döntéseivel, ameddig gyakorlatilag már nem marad más választása.

Irán környékére a napokban súlyos viharok csaptak le, amelyek hatalmas esőzésekkel jártak. Bunkall szerint Jeruzsálem megpróbálhatja kivárni a körülmények javulását, hogy utána csapjon le az iráni célpontokra.

