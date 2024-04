Navalnij özvegye: hibát követ el Ukrajna

Navalnaja az interjúban többek között bírálta a Volodimir Zelenszkij-féle vezetés oroszokhoz való viszonyát. Az özvegy szerint az ukrajnai háború nem Oroszország háborúja, hanem „Putyin háborúja”, az ukrán vezetők pedig nem akarják észrevenni, hogy háborúellenes emberek is vannak Oroszországban.

Csak nehéz elvárni tőlük, hogy menjenek ki és tiltakozzanak a háború ellen, mert, mint mondtam, nem mindenki hős. Az emberek készen állnak arra, hogy másfajta küzdelmet vállaljanak. Fontos, hogy támogassuk ezeket az embereket, és szerintem az ukrán kormány hibát követ el azzal, hogy figyelmen kívül hagyja őket

– mondta Navalnaja.

Az özvegy szerint van egy nagyon agresszív, háborúpárti kisebbség, de az emberek többsége véget szeretne vetni a háborúnak.

Navalnaját a Washington Post értesüléséről is megkérdezték, miszerint Zelenszkij felesége, Olena Zelenszka azért nem vett részt Joe Biden évértékelő beszédén (State of the Union) március elején, mert ő ült volna az amerikai elnök mellett. Navalnaja elmondta, ő nem tudta, hogy Zelenszka is meghívást kapott, de ha igaz, amit a Washington Post állít, az szégyen.

Hogy őszinte legyek, amikor a legutóbbi ukrajnai elnökválasztás zajlott, az egyik ok, amiért Zelenszkijt támogattam, és reméltem a győzelmét, az volt, hogy nagyon kedveltem a feleségét. Nagyon tetszett nekem

– jegyezte meg Navalnaja.

