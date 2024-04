Merénylet Lengyelországban a fő banderisták ellen? Ez most komoly. A részeg bohócnak minden oka megvan arra, hogy megijedjen

– kezdte rövid bejegyzését Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

A „banderista” kifejezéssel Sztyepan Banderára utalt, aki a náci Németországgal kollaboráló ukrán nacionalista volt a második világháború idején, később a szovjet KGB gyilkolta meg egy merényletben. Oroszországban gyakran nevezik „banderistáknak” vagy „náciknak” az ukrán vezetést, köztük a félig zsidó származású Zelenszkijt.

Bejegyzése következő részében Medvegyev arra utalt, hogy a Nyugat szándékozna merényletet elkövetni az ukrán elnök ellen.

Lehetséges, hogy ez az első bizonyíték arra, hogy Nyugaton született a döntés a likvidálásáról

– írta a volt orosz elnök.

An assassination attempt against the main banderovets in Poland? Now, this is serious. The stoned clown has all the reasons to get alarmed. Possibly, it is the first proof that a decision to eliminate him has been taken in the West. Be afraid, buffoon! {:url}