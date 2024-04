Megtámadta Izrael Iránt: jönnek az első videók

Ma reggel valószínűleg limitált támadást hajtott végre az izraeli légierő Irán ellen, megtorolva a múlt vasárnapi katonai akciót. Felvételek jönnek az incidensről.

Digital Compliance by Design & Legaltech 2024 Idén először szervez közösen konferenciát a Portfolio és a Wolters Kluwer a témában – körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek. Vegyen részt Ön is a jogi, üzleti, informatikai és kiberbiztonsági területek aktív párbeszédében.

Ma reggel nagy valószínűséggel támadást hajtott végre az izraeli légierő Irán területe ellen. Komoly kárról nincsen hír, egy katonai légitámaszpontot lőttek, vélhetően arányosítva az Irán által okozott kárhoz a válaszlépést.

Jönnek az első felvételek az incidensről: az alábbi videón az látható, ahogy a teheráni légvédelem próbálja elhárítani az állítólagos Izrael támadását. Nincs arról információ, hogy akár egyetlen rakétát, repülőgépet lelőttek volna.

Iran International has obtained videos in which shots and sirens are heard, amid reports of an Israeli strike in Iran and the activation of air defenses in Isfahan. pic.twitter.com/BwVfukeWfP — Iran (International) April 19, 2024

Itt pedig már az iráni válaszintézkedés látható: hatósági járművek, tűzoltók nagy sebességgel robognak a támadásban érintett reptér felé.

Fire Trucks and other Emergency Vehicles have reportedly begun to arrive at 8th Tactical Airbase of the Iranian Air Force in the Isfahan Province. pic.twitter.com/qR4VTmf5dT — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2024

Eddig úgy fest, mindkét fél próbálja elkerülni a további eszkalációt, Irán azt terjeszti, hogy nem történt érdemi kár, sőt, a támadás a saját területükről indult, ezért nincs szó válaszcsapásról sem, Izrael pedig nem vállalta (még) a felelősséget és nem helyezett további katonai akciót kilátásba. A nap folyamán ez a helyzet természetesen változhat: tegnap még arról jöttek hírek az amerikai médiából, hogy semmilyen támadás nem lesz Irán ellen.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us via Getty Images