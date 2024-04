Ritka trófeát gyűjtött be Ukrajna: még soha nem lőttek le ilyen gépet

A légierő légvédelmi elhárító egységei az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve első alkalommal semmisítettek meg egy Tu–22M3-as nagy hatótávolságú stratégiai bombázót, a H–22-es cirkálórakéták hordozóját, amelyet az orosz terroristák békés ukrán városok megtámadására használnak

– írta Olescsuk.

Az orosz védelmi minisztérium korábban azt közölte, hogy a gép műszaki hiba miatt zuhant le, mind a négy pilóta katapultált.

Az incidensről készült videón az látszik, ahogy a nehézbombázó a farrészén hatalmas lángcsóvával, maga körül pörögve zuhan le a földre. Ez szinte biztosan arra utal, hogy a repülő találatot kapott, és nem műszaki hiba történt.

Az alábbi felvételen állítólag a bombázót lelövő egység parancsnoki pontja látható:

Ukrainian HUR reveals additional details of the Tu-22M strategic bomber takedown that occurred over Russia last night.Russian sources quickly attempted to claim that the plane fell due to technical issues but this was rebuked by HUR.Here in the video, the command point of the pic.twitter.com/64qCy2wgnb