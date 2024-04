Súlyos támadás érte Dnyiprót, Zelenszkij segélykiáltást küldött

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy a dnyiprói támadásban több lakóépületben és egy vasútállomás több emeletén keletkeztek károk. Az ukrán elnök ismét légvédelmi eszközök küldésére szólította fel a Nyugatot.

Oroszországot felelősségre kell vonni a terrorért, és minden rakétát és Sahed drónt le kell lőni. Ezt biztosíthatja a világ, és partnereink rendelkeznek a szükséges képességekkel. Ezt már bebizonyították a Közel-Kelet feletti égbolton, és ennek Európában is működnie kell

– írta az X-en Zelenszkij az Izrael elleni hétvégi iráni támadásra utalva.

Minden ország, amely légvédelmi rendszereket szállít Ukrajnának, minden vezető, aki segít meggyőzni partnereinket arról, hogy a légvédelmi rendszereket nem raktárakban kell tárolni, hanem a terrorral szembenéző városokban és közösségekben kell telepíteni, és mindenki, aki támogatja a védelmünket, életmentő

– jegyezte meg az ukrán elnök.

Rescue operations are underway in Dnipro following a Russian strike. Several floors of a typical residential building were destroyed, and the railway station sustained damage.Kryvyi Rih and Synelnykove in the Dnipropetrovsk region were also targeted. All injured people are pic.twitter.com/t0zX4TwJhY