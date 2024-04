Videón az ukrán légvédelem gyengélkedésének látványos eredménye: lecsaptak a Szu–25-ösök a védőkre

A felvételen Szu–25-ös csatarepülőgépek láthatók, amint feltehetően ukrán állásokra lőnek Csasziv Jar közelében. Látható, hogy a repülők ellenállás nélkül repülhetnek el az ukrán állások fölött.

Video of Russian Su-25 attack aircraft operating close to Chasiv Yar. A clear sign of a lack of Ukrainian air defense ammunition. https://t.co/Cknvg79W0C