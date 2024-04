Lecsapott az ukrán drónraj - Lángokban áll a Lukoil depója

Kijev péntek éjszaka újabb nagyszabású támadást indított oroszországi célpontok ellen. A rendelkezésre álló információk alapján nagyjából ötven drón lépett be az orosz légtérbe.

Az akcióról szépen lassan szivárognak a videók is. Az egyik ilyen felvételen az látható, amint két olajdepó lángol.

Around 50 unidentified drones attacked various facilities across Russia overnight. In Smolensk Oblast, an explosion at a facility was recorded, particularly at the Kardymovo oil depot, which belongs to the LUKOIL-Tsentrnefteprodukt syndicate, leading to a powerful fire in two pic.twitter.com/wLRLniduDu